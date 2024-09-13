x
13 сентября 2024
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2024
|
13 сентября 2024
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфинальные пары

время публикации: 13 сентября 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 07:06
Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфинальные пары
AP Photo/Fernando Vergara

Определились все четвертьфиналисты женского юношеского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 20 лет), который проходит в Колумбии.

Немки разгромили аргентинок 5:1, сборная КНДР - австриек 5:2.

Японки одолели сборную Нигерии 2:1. Голландки в дополнительное время обыграли француженок 2:1.

В четвертьфиналах, которые состоятся 15 сентября, сыграют:

США - Германия

Бразилия - КНДР

Япония - Испания

Нидерланды - Колумбия.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Лига наций. Итальянские фанаты отвернулись во время исполнения гимна Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Бывший капитан "Сельты" признан виновным в сексуальных домогательствах к маскоту "Эспаньола"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Футбол. Микель Артета продлил контракт с "Арсеналом"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфиналистки