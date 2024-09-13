Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфинальные пары
время публикации: 13 сентября 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 07:06
Определились все четвертьфиналисты женского юношеского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 20 лет), который проходит в Колумбии.
Немки разгромили аргентинок 5:1, сборная КНДР - австриек 5:2.
Японки одолели сборную Нигерии 2:1. Голландки в дополнительное время обыграли француженок 2:1.
В четвертьфиналах, которые состоятся 15 сентября, сыграют:
США - Германия
Бразилия - КНДР
Япония - Испания
Нидерланды - Колумбия.
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