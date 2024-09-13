Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфинальные пары

Определились все четвертьфиналисты женского юношеского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 20 лет), который проходит в Колумбии.

Немки разгромили аргентинок 5:1, сборная КНДР - австриек 5:2.

Японки одолели сборную Нигерии 2:1. Голландки в дополнительное время обыграли француженок 2:1.

В четвертьфиналах, которые состоятся 15 сентября, сыграют:

США - Германия

Бразилия - КНДР

Япония - Испания

Нидерланды - Колумбия.