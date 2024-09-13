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Шахматная олимпиада. Результаты сборных Израиля

время публикации: 13 сентября 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 06:54
Шахматная олимпиада. Результаты сборных Израиля
AP Photo/Denes Erdos

Во втором туре шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне сыграли вничью с ирландцами 2:2.

Идо Горштейн и Тамир Набати проиграли. Максим Ролштейн и Илья Смирин одержали победы.

В третьем туре израильтяне играют со сборной Монголии.

Израильтянки разгромили сборную Албании 4:0.

В третьем туре израильтянки сыграют с украинками.

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