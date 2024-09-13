Криштиану Роналду собрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду сообщил, что у него более одного миллиарда подписчиков в социальных сетях.

"Мы вошли в историю - один миллиард подписчиков. Это не просто цифра - это свидетельство нашей совместной страсти - к футболу и не только", - написал в соцсетях португальский футболист.

"От улиц Мадейры и до крупнейших стадионов мира я играл для своей семьи, дл вас, и теперь нас один миллиард. Вы были со мной на каждом шагу. Мы вместе прошли через все взлеты и падения. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что были частью моей жизни. Все лучшее еще впереди", - написал Криштиану Роналду.