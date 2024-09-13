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Opta. Фаворит Лиги чемпионов "Манчестер Сити"

время публикации: 13 сентября 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 11:32
Opta. Фаворит Лиги чемпионов "Манчестер Сити"
AP Photo/Frank Augstein

Статистический сервис Opta перед началом основного этапа Лиги чемпионов опубликовал список фаворитов турнира.

По мнению статистиков, наибольшие шансы на победу у "Манчестер Сити" - 25.3 %.

На втором месте "Реал" (18.2), на третьем - "Интер" (10.9).

"Барселона" на шестом месте (5.2).

С 27-го по 36-е места занимают команды, у которых нет ни малейшего шанса на победу (по мнению экспертов) - 0%. В эту группу входит донецкий "Шахтер" и "Зальцбург", за который выступает израильский полузащитник Оскар Глух.

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