Opta. Фаворит Лиги чемпионов "Манчестер Сити"

Статистический сервис Opta перед началом основного этапа Лиги чемпионов опубликовал список фаворитов турнира.

По мнению статистиков, наибольшие шансы на победу у "Манчестер Сити" - 25.3 %.

На втором месте "Реал" (18.2), на третьем - "Интер" (10.9).

"Барселона" на шестом месте (5.2).

С 27-го по 36-е места занимают команды, у которых нет ни малейшего шанса на победу (по мнению экспертов) - 0%. В эту группу входит донецкий "Шахтер" и "Зальцбург", за который выступает израильский полузащитник Оскар Глух.