Футбол. Столичный "Апоэль" арендовал вингера киевского "Динамо"
время публикации: 13 сентября 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 14:29
Столичный "Апоэль" на один сезон арендовал вингера киевского "Динамо" Самбу Диалло, сообщает твиттер израильского клуба.
21-летний сенегальский полузащитник выступает за киевлян с 2021 года.
В прошлом сезоне он сыграл за "Динамо" 14 матчей, в которых забил 1 гол.
Самба Диалло выступал за молодежную сборную Сенегала. За наицональную сборную он в прошлом году сыграл один матч.
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