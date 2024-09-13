Футбол. Столичный "Апоэль" арендовал вингера киевского "Динамо"

Столичный "Апоэль" на один сезон арендовал вингера киевского "Динамо" Самбу Диалло, сообщает твиттер израильского клуба.

21-летний сенегальский полузащитник выступает за киевлян с 2021 года.

В прошлом сезоне он сыграл за "Динамо" 14 матчей, в которых забил 1 гол.

Самба Диалло выступал за молодежную сборную Сенегала. За наицональную сборную он в прошлом году сыграл один матч.