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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 08:28

Англичане против испанцев. Расписание полуфиналов Лиги чемпионов

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Англичане против испанцев. Расписание полуфиналов Лиги чемпионов

В полуфиналах Лиги чемпионов зрителей ожидает противостояние английских и испанских клубов.

Вильярреал - Ливерпуль (первый матч 27 апреля, ответный - 3 мая)

Манчестер Сити - Реал (Мадрид) (первый матч 26 апреля, ответный - 4 мая).

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