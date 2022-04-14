Англичане против испанцев. Расписание полуфиналов Лиги чемпионов
В полуфиналах Лиги чемпионов зрителей ожидает противостояние английских и испанских клубов.
Вильярреал - Ливерпуль (первый матч 27 апреля, ответный - 3 мая)
Манчестер Сити - Реал (Мадрид) (первый матч 26 апреля, ответный - 4 мая).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Лига чемпионов. Яремчук забил. "Ливерпуль" вышел в полуфинал. Шесть забитых и пять не засчитанных голов
Лига чемпионов. Яремчук забил. "Ливерпуль" вышел в полуфинал. Шесть забитых и пять не засчитанных голов
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не проиграл в Мадриде и вышел в полуфинал
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не проиграл в Мадриде и вышел в полуфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Лига чемпионов. В полуфинал вышли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"
Лига чемпионов. В полуфинал вышли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"