Лига чемпионов. Яремчук забил. "Ливерпуль" вышел в полуфинал. Шесть забитых и пять не засчитанных голов
"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью 3:3 с "Бенфикой". В первом матче "красные" победили 3:1.
Соперники забили шесть голов. Еще несколько голов не были засчитаны.
Первый опасный момент был создан на 14-й минуте. Гости провели стремительную атаку. Эвертон послал мяч в "девятку". Немного неточно.
Через минуту Жота отправил мяч в сетку ворот гостей, но перед этим толкнул защитника. Гол не засчитан. На 21-й минуте после подачи углового Ибрагима Конате открыл счет 1:0.
Через три минуты Нуньес перебросил мяч через вратаря "Ливерпуля". Гол не был засчитан из-за офсайда.
На 32-й минуте Гонсалу Рамуш вышел один на один 1:1.
На 39-й минуте хозяева могли выйти вперед. Диас мог пробить по пустым воротам, но защитник в подкате выбил мяч.
На 55-й минуте Диогу Жота вышел один на один. Вратарь мяч парировал. Навес. Роберту Фирмину отправил мяч в пустые ворота 2:1. На 65-й минуте после навеса со штрафного Фирмину оформил дубль 3:1.
На 73-й минуте Роман Яремчук вышел один на один, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота 3:2. На 82-й минуте Нуньес сравнял счет. Гол не был засчитан из-за спорного офсайда. Через минуту Нуньес вышел один на один и сравнял счет 3:3.
На 90-й минуте Мане забил, но сделал это из очевидного офсайда.
На пятой минуте Нуньес ушел от Конате и забил. Гол отменен - положение "вне игры".
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