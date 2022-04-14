Лига чемпионов. Яремчук забил. "Ливерпуль" вышел в полуфинал. Шесть забитых и пять не засчитанных голов

"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью 3:3 с "Бенфикой". В первом матче "красные" победили 3:1.

Соперники забили шесть голов. Еще несколько голов не были засчитаны.

Первый опасный момент был создан на 14-й минуте. Гости провели стремительную атаку. Эвертон послал мяч в "девятку". Немного неточно.

Через минуту Жота отправил мяч в сетку ворот гостей, но перед этим толкнул защитника. Гол не засчитан. На 21-й минуте после подачи углового Ибрагима Конате открыл счет 1:0.

Через три минуты Нуньес перебросил мяч через вратаря "Ливерпуля". Гол не был засчитан из-за офсайда.

На 32-й минуте Гонсалу Рамуш вышел один на один 1:1.

На 39-й минуте хозяева могли выйти вперед. Диас мог пробить по пустым воротам, но защитник в подкате выбил мяч.

На 55-й минуте Диогу Жота вышел один на один. Вратарь мяч парировал. Навес. Роберту Фирмину отправил мяч в пустые ворота 2:1. На 65-й минуте после навеса со штрафного Фирмину оформил дубль 3:1.

На 73-й минуте Роман Яремчук вышел один на один, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота 3:2. На 82-й минуте Нуньес сравнял счет. Гол не был засчитан из-за спорного офсайда. Через минуту Нуньес вышел один на один и сравнял счет 3:3.

На 90-й минуте Мане забил, но сделал это из очевидного офсайда.

На пятой минуте Нуньес ушел от Конате и забил. Гол отменен - положение "вне игры".