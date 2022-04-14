Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не проиграл в Мадриде и вышел в полуфинал

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью 0:0 с мадридским "Атлетико". В первом матче "горожане" победили 1:0.

"Матрасники" в третьем матче подряд не могут забить.

В первом тайме больше атаковали хозяева, но забить могли гости. На 29-й минуте Гюндоган пробил метров с 5 - мяч попал в штангу.

На 56-й минуте Гризманн опасно пробил метров с 20, но в цель не попал.

Первый голевой момент хозяева создали на 87-й минуте. Корреа сбросил мяч. Кунья бил почти наверняка. Но мяч попал в защитника и не попал в ворота.

На 90-й произошла массовая потасовка. Судья удалил игрока хозяев Фелипе.

На шестой минуте компенсированного времени могли забить гости, но Гюндоган пробил прямо во враитаря.