Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 07:40

Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не проиграл в Мадриде и вышел в полуфинал

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не проиграл в Мадриде и вышел в полуфинал

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью 0:0 с мадридским "Атлетико". В первом матче "горожане" победили 1:0.

"Матрасники" в третьем матче подряд не могут забить.

В первом тайме больше атаковали хозяева, но забить могли гости. На 29-й минуте Гюндоган пробил метров с 5 - мяч попал в штангу.

На 56-й минуте Гризманн опасно пробил метров с 20, но в цель не попал.


Первый голевой момент хозяева создали на 87-й минуте. Корреа сбросил мяч. Кунья бил почти наверняка. Но мяч попал в защитника и не попал в ворота.

На 90-й произошла массовая потасовка. Судья удалил игрока хозяев Фелипе.

На шестой минуте компенсированного времени могли забить гости, но Гюндоган пробил прямо во враитаря.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Лига чемпионов. В полуфинал вышли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Умер бывший полузащитник донецкого "Шахтера"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Манор Соломон может продолжить карьеру в Англии
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
"Челси" почти удалось, но Бензема вывел "Реал" в полуфинал

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:37 Четвертьфиналы Евролиги. "Маккаби" против "Реала"
08:28 Англичане против испанцев. Расписание полуфиналов Лиги чемпионов
08:18 Лига чемпионов. Яремчук забил. "Ливерпуль" вышел в полуфинал. Шесть забитых и пять не засчитанных голов
07:40 Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не проиграл в Мадриде и вышел в полуфинал
00:05 Лига чемпионов. В полуфинал вышли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"
21:42 Последний матч регулярного чемпионата Евролиги. "Маккаби" победил "Фенербахче"
18:43 Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии
12:35 Умерла известная дзюдоистка, финалистка олимпиад в Барселоне и Атланте
11:33 Монте-Карло. Новак Джокович сенсационно проиграл
11:16 Бадминтон. Korea Masters. Израильтяне победили в первом раунде
Загрузка...