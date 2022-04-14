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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 09:02

"Шарлотт" и "Сан-Антонио" выбыли из борьбы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нью-Орлеан Пеликанз - Сан-Антонио Сперз 113:103

В НБА продолжается плэй-инн. Накануне в плэй-офф вышли "Бруклин и "Миннесота". "Шарлотт Хорнетс" и "Сан-Антонио Сперз" выбыли из борьбы.

Последними в плэй-офф выйдут победители матчей

"Нью-Орлеан Пеликанз" - "Лос-Анджелес Клипперз"

"Кливленд Кавальерз" - "Атланта Хоукс".

Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс 132:103


Нью-Орлеан Пеликанз - Сан-Антонио Сперз 113:103

Лидеры "пеликанов" Си Джей Макколлум и Брендон Ингреми набрали 59 (32 + 27) очков.

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