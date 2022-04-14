"Шарлотт" и "Сан-Антонио" выбыли из борьбы
В НБА продолжается плэй-инн. Накануне в плэй-офф вышли "Бруклин и "Миннесота". "Шарлотт Хорнетс" и "Сан-Антонио Сперз" выбыли из борьбы.
Последними в плэй-офф выйдут победители матчей
"Нью-Орлеан Пеликанз" - "Лос-Анджелес Клипперз"
"Кливленд Кавальерз" - "Атланта Хоукс".
Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс 132:103
Нью-Орлеан Пеликанз - Сан-Антонио Сперз 113:103
Лидеры "пеликанов" Си Джей Макколлум и Брендон Ингреми набрали 59 (32 + 27) очков.
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