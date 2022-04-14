"Шарлотт" и "Сан-Антонио" выбыли из борьбы

В НБА продолжается плэй-инн. Накануне в плэй-офф вышли "Бруклин и "Миннесота". "Шарлотт Хорнетс" и "Сан-Антонио Сперз" выбыли из борьбы.

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