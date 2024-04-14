Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Дарья Атаманов завоевала золотую и бронзовую медали

В Софии продолжается второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Ведущая израильская гимнастка Дарья Атаманов завоевала сегодня две медали.

Она стала победительницей в упражнении с обручем с результатом 35.55 балла.

На втором месте болгарка Стиляна Николова, на третьем - итальянка София Раффаэли.

В упражнениях с мячом победила Стиляна Николова. На втором месте Тахмина Икромова (Узбекистан). Дарья Атаманов заняла третье место.

Напомним, накануне Дарья Атаманов заняла третье место в индивидуальном многоборье. Сборная Израиля победила в групповом многоборье.