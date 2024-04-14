Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль

В Софии сегодня завершится второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала золотую медаль в упражнении "Пять колец".

На втором месте испанки, на третьем - мексиканки.

Накануне израильтянки стали победительницами в групповом многоборье.

Дарья Атаманов завоевала одну золотую и две бронзовые медали.

Три финала в отдельных видах программы состоятся позже.