Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль
время публикации: 14 апреля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 15:08
В Софии сегодня завершится второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала золотую медаль в упражнении "Пять колец".
На втором месте испанки, на третьем - мексиканки.
Накануне израильтянки стали победительницами в групповом многоборье.
Дарья Атаманов завоевала одну золотую и две бронзовые медали.
Три финала в отдельных видах программы состоятся позже.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2024