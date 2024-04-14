x
14 апреля 2024
|
последняя новость: 15:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2024
|
14 апреля 2024
|
последняя новость: 15:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль

время публикации: 14 апреля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 15:08
Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали золотую медаль
AP Photo/Efrem Lukatsky

В Софии сегодня завершится второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала золотую медаль в упражнении "Пять колец".

На втором месте испанки, на третьем - мексиканки.

Накануне израильтянки стали победительницами в групповом многоборье.

Дарья Атаманов завоевала одну золотую и две бронзовые медали.

Три финала в отдельных видах программы состоятся позже.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 апреля 2024

Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Дарья Атаманов завоевала золотую и бронзовую медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2024

Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки победили в многоборье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2024

Художественная гимнастика. Кубок мира. Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль в многоборье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2024

Художественная гимнастика. Израильтянка Даниэла Муниц завоевала золотую медаль в Афинах