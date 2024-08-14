Маунтинбайк. Израильтяне завоевали две медали чемпионата Европы по даунхиллу
время публикации: 14 августа 2024 г., 08:10 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 08:10
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по даунхиллу (маунтинбайк). Чемпионом стал австриец Андреас Кольб, чемпион Европы 2022 года.
Чемпионкой - швейцарка Лиза Бауманн.
Израильтянин Рой Остфельд завоевал бронзовую медаль в возрастной категории 17-18 лет.
Кармель Данон завоевала бронзовую медаль в возрастной категории до 15 лет.
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