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Маунтинбайк. Израильтяне завоевали две медали чемпионата Европы по даунхиллу

время публикации: 14 августа 2024 г., 08:10 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 08:10
Маунтинбайк. Израильтяне завоевали две медали чемпионата Европы по даунхиллу
AP Photo/Daniel Cole

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по даунхиллу (маунтинбайк). Чемпионом стал австриец Андреас Кольб, чемпион Европы 2022 года.

Чемпионкой - швейцарка Лиза Бауманн.

Израильтянин Рой Остфельд завоевал бронзовую медаль в возрастной категории 17-18 лет.

Кармель Данон завоевала бронзовую медаль в возрастной категории до 15 лет.

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