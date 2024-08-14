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Спорт

Олимпиада. Сирийский дзюдоист попросил политическое убежище в Германии

время публикации: 14 августа 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 10:37
Олимпиада. Сирийский дзюдоист попросил политическое убежище в Германии
AP Photo/Eugene Hoshiko

Сирийский дзюдоист Хасан Баян не хочет возвращаться с олимпиады на родину и попросил политическое убежище в Германии, сообщает "Исраэль а-Йом".

22-летний спортсмен заявил, что просит убежище по политическим и личным причинам.

22-летний борец пока остается во Франции.

Хасан Баян - победитель открытого чемпионата Азии 2022 года, бронзовый призер Панарабских игр 2023 года.

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