Олимпиада. Сирийский дзюдоист попросил политическое убежище в Германии

Сирийский дзюдоист Хасан Баян не хочет возвращаться с олимпиады на родину и попросил политическое убежище в Германии, сообщает "Исраэль а-Йом".

22-летний спортсмен заявил, что просит убежище по политическим и личным причинам.

22-летний борец пока остается во Франции.

Хасан Баян - победитель открытого чемпионата Азии 2022 года, бронзовый призер Панарабских игр 2023 года.