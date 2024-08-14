Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки заняли четвертое место

В Португалии завершился женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 18 лет).

В финале француженки победили сборную Испании 80:70.

Израильтянки в матче за бронзовые медали уступили сборной Сербии 56:72.

Сборные Франции, Испании, Сербии, Израиля и Португалии завоевали право выступить на юниорском чемпионате мира, который состоится в 2025 году в Брно, Чехия.

Вылетели во второй дивизион (дивизион В) команды Хорватии, Германии и Люксембурга.