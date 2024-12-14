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Женский чемпионат Европы по гандболу. Определились финалистки

Гандбол
время публикации: 14 декабря 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 09:17
Женский чемпионат Европы по гандболу. Определились финалистки
AP Photo/Petr David Josek

В финале женского чемпионата Европы по гандболу, который состоится 15 декабря в Вене, встретятся, сборные Дании и Норвегии.

В финале прошлого чемпионата (в 2022 году) норвежки победили датчанок 27:25 и в девятый раз стали чемпионками континента.

В полуфинале норвежки разгромили сборную Венгрии 30:22. 7 голов забросила Хенни Элла Рейстад.

Датчанки одолели француженок 24:22. 7 голов в активе Анне Метте Хансен.

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