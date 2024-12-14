Чемпионат Германии. "Бисеклета" Сванберга. Поражение "Вольфсбурга"

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Германии "Фрайбург" победил "Вольфсбург" 3:2.

"Фрайбург": Атуболу, Гюнтер (Макенго, 70), Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 63), Остерхаге, Эггештайн, Грифо (Рель, 70), Доан (Сильдийя, 86), Хелер, Грегорич (Динкчи, 63).

"Вольфсбург": Грабара, Мэле, Кульеракис, Вавро, Фишер (Нмеча, 80), Виммер (Сванберг, 57), Арнольд, Дардаи (Герхардт, 57), Баку, Тиагу Томаш (Винд, 46), Амура (Беренс, 89).

"Фрайбург" не проигрывает в трех играх подряд и поднялся на пятое место.

В первые полчаса у хозяев тотальное владение мячом (72%), но при этом почти не было опасных моментов.

В этом матче "Фрайбург" вспомнил о своем фирменном оружии предыдущих сезонов - угловых. Два мяча в этом матче Лукас Кюблер забил после подачи с угла поля (в предыдущих 13 матчах сезона "Фрайбург" забивал после угловых трижды).

На 42-й минуте после подачи углового Кюблер ударом из пределов вратарской открыл счет 1:0. На 51-й минуте хозяева подали угловой. Кюблер забил ударом головой 2:0.

На 61-й минуте Доан навесил. Михаэль Грегорич головой направил мяч в дальний угол 3:0. Это его первый гол в матчах Бундеслиги в этом сезоне.

"Волки" пошли вперед и отыграли 2 мяча. Гости нанесли в этом матче 20 ударов по воротам (клубный рекорд этого сезона).

На 75-й минуте Йонас Винд получил мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 3:1. На 83-й минуте после навеса со штрафного Матиас Сванберг нанес красивый удар в падении через себя 3:2.