"Бетис" разгромил "Гент". Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций. "Бетис" в гостях разгромил "Гент" 3:0.
Гент (Бельгия) - Бетис (Севилья, Испания) 0:3
Израильский полузащитник Омри Гандельман остался у бельгийцев в запасе.
Все голы были забиты во втором тайме.
Копенгаген (Дания) - Хайденхайм (Германия) 1:2
На 59-й минуте в счете вели датчане.
Тим Зирслебен забил гл и сделал результативную передачу.
омония (Никосия, Кипр) - Пафос (Кипр) 1:1
Гости могли выиграть. Но на 73-й минуте Муамер Танкович не реализовал пенальти.
Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Олимпия (Любляна, Словения) 1:0
Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил словенский полузащитник Санди Огринец.
На 51-й минуте "Олимпия" осталась в меньшинстве. Удален Рауль Флоруч.
На 86-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Не забил Джордже Деспотович.