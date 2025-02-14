"Бетис" разгромил "Гент". Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций. "Бетис" в гостях разгромил "Гент" 3:0.

Гент (Бельгия) - Бетис (Севилья, Испания) 0:3

Израильский полузащитник Омри Гандельман остался у бельгийцев в запасе.

Все голы были забиты во втором тайме.

Копенгаген (Дания) - Хайденхайм (Германия) 1:2

На 59-й минуте в счете вели датчане.

Тим Зирслебен забил гл и сделал результативную передачу.

омония (Никосия, Кипр) - Пафос (Кипр) 1:1

Гости могли выиграть. Но на 73-й минуте Муамер Танкович не реализовал пенальти.

Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Олимпия (Любляна, Словения) 1:0

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил словенский полузащитник Санди Огринец.

На 51-й минуте "Олимпия" осталась в меньшинстве. Удален Рауль Флоруч.

На 86-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Не забил Джордже Деспотович.