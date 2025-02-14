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Спорт

Результативная передача Довбика. Удаление Тайсона. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 14 февраля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 07:27
"Порту" и "Рома" сыграли вничью 1:1
AP Photo/Luis Vieira

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги Европы. "Порту" и "Рома" сыграли вничью 1:1.

Порту (Португалия) - Рома (Италия) 1:1

Украинский нападающий "волков" Артем Довбик сделал результативную передачу.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 4:1

На 51-й минуте при счете 2:1 турки остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Каан Айхан.

ПАОК (Салоники, Греция) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:2

На 50-й минут е греки вели в счете 1:0.

На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил бывший форвард донецкого "Шахтера" Тайсон.

Голы в ворота ПАОКа забили футболисты, вышедшие на замену: бывший защитник "Мариуполя" Джойским Дава и Андрей Георгице.

Твенте (Энсхеде, Нидерланды) - Буде/Глимт (Норвегия) 2:1

Победный гол был забит на пятой минуте компенсированного времени. Рикки ван Вонсвинкел реализовал пенальти.

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