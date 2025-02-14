Достижения Карри, Макколлума и Сабониса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сакраменто" в овертайме проиграл "Нью-Орлеану" 133:140.

Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 98:105

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 27 очков. сделал 5 подборов и 3 передачи. В шестой игре подряд он набрал более 25 очков.

Нью-Орлеан Пеликанз - Сакраменто Кингз 140:133 (овертайм)

Основное время матча завершилось вничью 127:127.

Лидер "пеликанов" Си Джей Макколлум набрал 43 очка и сделал 7 подборов. Он набрал 11 очков в овертайме, установив клубный рекорд.

Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" (22 + 28 подборов). Он во втором матче в этом сезоне сделал более 25 подборов. Никто кроме него в этом сезоне не набирал 25 подборов в одной игре.

Даллас Мэверикс - Майами Хит 118:113

Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тендер 116:101

Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 (овертайм)

Счет основного времени 108:108.

Австралийский защитник Бен Симмонс удачно дебютировал за "Клипперс" (12 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата + 1 блок-шот). Он недавно перешел из "Бруклин Нетс".