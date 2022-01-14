"Бейтар" покупает французский предприниматель Стивен Малюль
Французский предприниматель Стивен Малюль собирается приобрести столичный "Бейтар", сообщаетMako.
Он собирается приобрести клуб у Моше Хогега.
13 января был подписан меморандум, согласно которому французский бизнесмен внесет один миллион долларов. Будет проведена комплексная проверка деятельности клбуа. Как только она будет завершена, сделка по продаже "Бейтара" будет завершена.
Стивен Малюль обязался взять на себя (в случае покупки "Бейтара") долги клуба, составляющие около 20 миллионов шекелей.
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