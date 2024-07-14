Теннис. В финале Уимблдона Карлос Алькарас победил Новака Джоковича
время публикации: 14 июля 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 18:50
Во второй раз подряд чемпионом Уимблдона в одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас.
Во второй раз подряд он победил в финале Уимблдона легендарного серба Новака Джоковича 6:2, 6:2, 7:6. Матч продолжался 150 минут.
В прошлом году он победил в пяти сетах.
Первый гейм финала продолжался 14 минут. В нем было пять брейк-пойнтов.
На финале присутствовала принцесса Уэльская. Ожидается, что именно она вручит награду победителю.
На трибунах присутствовали знаменитые актеры Бенедикт Кэмбербетч, Джулия Робертс и Том Круз.
Карлос Алькарас в четвертый раз стал победителем турниров "Большого шлема".
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