Теннис. В финале Уимблдона Карлос Алькарас победил Новака Джоковича

Во второй раз подряд чемпионом Уимблдона в одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас.

Во второй раз подряд он победил в финале Уимблдона легендарного серба Новака Джоковича 6:2, 6:2, 7:6. Матч продолжался 150 минут.

В прошлом году он победил в пяти сетах.

Первый гейм финала продолжался 14 минут. В нем было пять брейк-пойнтов.

На финале присутствовала принцесса Уэльская. Ожидается, что именно она вручит награду победителю.

На трибунах присутствовали знаменитые актеры Бенедикт Кэмбербетч, Джулия Робертс и Том Круз.

Карлос Алькарас в четвертый раз стал победителем турниров "Большого шлема".