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Теннис. В финале Уимблдона Карлос Алькарас победил Новака Джоковича

время публикации: 14 июля 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 18:50
Теннис. В финале Уимблдона Карлос Алькарас победил Новака Джоковича
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Во второй раз подряд чемпионом Уимблдона в одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас.

Во второй раз подряд он победил в финале Уимблдона легендарного серба Новака Джоковича 6:2, 6:2, 7:6. Матч продолжался 150 минут.

В прошлом году он победил в пяти сетах.

Первый гейм финала продолжался 14 минут. В нем было пять брейк-пойнтов.

На финале присутствовала принцесса Уэльская. Ожидается, что именно она вручит награду победителю.

На трибунах присутствовали знаменитые актеры Бенедикт Кэмбербетч, Джулия Робертс и Том Круз.

Карлос Алькарас в четвертый раз стал победителем турниров "Большого шлема".

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