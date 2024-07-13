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Спорт

Теннис. Чемпионкой Уимблдона стала Барбора Крейчикова

время публикации: 13 июля 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:22
Теннис. Чемпионкой Уимблдона стала Барбора Крейчикова
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

В финале она победила итальянку Жасмин Паолини.6:2, 2:6, 6:4.

Жасмин Паолини стала первой итальянкой, сыгравшей в финале Уимблдона.

Барбора Крейчикова во второй раз в карьере стала победительницей турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. В 2021 году она выиграла Открытый чемпионат Франции.

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