Теннис. Чемпионкой Уимблдона стала Барбора Крейчикова
время публикации: 13 июля 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:22
Чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
В финале она победила итальянку Жасмин Паолини.6:2, 2:6, 6:4.
Жасмин Паолини стала первой итальянкой, сыгравшей в финале Уимблдона.
Барбора Крейчикова во второй раз в карьере стала победительницей турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. В 2021 году она выиграла Открытый чемпионат Франции.
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