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МОК решил создать киберспортивную олимпиаду

время публикации: 14 июня 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 18:42
МОК решил создать киберспортивную олимпиаду
AP Photo/Jenny Kane

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что будут созданы международные киберспортивные игры, сообщает ТАСС.

" Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже", - сказал глава МОК.

В сентябре 2023 года МОК создал комиссию по киберспорту.

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