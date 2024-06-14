МОК решил создать киберспортивную олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что будут созданы международные киберспортивные игры, сообщает ТАСС.

" Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже", - сказал глава МОК.

В сентябре 2023 года МОК создал комиссию по киберспорту.