МОК решил создать киберспортивную олимпиаду
время публикации: 14 июня 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 18:42
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что будут созданы международные киберспортивные игры, сообщает ТАСС.
" Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже", - сказал глава МОК.
В сентябре 2023 года МОК создал комиссию по киберспорту.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2024