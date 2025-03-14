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Спорт

"Реал" победил в Италии. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 14 марта 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 07:28
"Реал" победил в Италии. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи двадцать девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в гостях обыграл "Виртус" 80:67.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион Виллербан, Франция) 92:82

Лучшим в составе победителей стал бывший разыгрывающий "Маккаби" Уэйд Болдуин (15 + 4 подбора +6 передач + 2 перехвата).

Црвена звезда (Белград, Сербия) - Милан (Италия) 80:82

Жальгирис (Каунас. Литва) - Париж (Франция) 83:81

Французы выиграли первую половину матча 47:31.

Альба (Берлин, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 97:90

Виртус (Болонья, Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 67:80

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