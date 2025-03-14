"Реал" победил в Италии. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 14 марта 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 07:28
Состоялись матчи двадцать девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в гостях обыграл "Виртус" 80:67.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион Виллербан, Франция) 92:82
Лучшим в составе победителей стал бывший разыгрывающий "Маккаби" Уэйд Болдуин (15 + 4 подбора +6 передач + 2 перехвата).
Црвена звезда (Белград, Сербия) - Милан (Италия) 80:82
Жальгирис (Каунас. Литва) - Париж (Франция) 83:81
Французы выиграли первую половину матча 47:31.
Альба (Берлин, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 97:90
Виртус (Болонья, Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 67:80
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