Евролига. "Маккаби" победил "Монако"
время публикации: 13 марта 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 23:17
В матче двадцать девятого тура регулярного чемпи оната Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Монако" 91:88.
"Желтые" одержали третью победу подряд.
Первую четверть выиграл "Маккаби" 21:18.
После 20 и 30 минут в счете вел "Монако" 42:39, 63:59.
Большую часть четвертой четверти выигрывали французы.
"Маккаби" сумел выйти вперед 89:88 на последней минуте.
Самый результативный игрок матча - защитник "Монако" Майк Джеймс (22 + 5 подборов + 6 передач).
По 18 очков набрали баскетболисты "Маккаби" Рокас Йокубайтис (+ 2 подбора + 5 передач) и Роман Соркин (+ 7 подборов).
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