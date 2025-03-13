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Евролига. "Маккаби" победил "Монако"

Баскетбол
время публикации: 13 марта 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 23:17
Евролига. "Маккаби" победил "Монако"
AP Photo/George Walker IV

В матче двадцать девятого тура регулярного чемпи оната Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Монако" 91:88.

"Желтые" одержали третью победу подряд.

Первую четверть выиграл "Маккаби" 21:18.

После 20 и 30 минут в счете вел "Монако" 42:39, 63:59.

Большую часть четвертой четверти выигрывали французы.

"Маккаби" сумел выйти вперед 89:88 на последней минуте.

Самый результативный игрок матча - защитник "Монако" Майк Джеймс (22 + 5 подборов + 6 передач).

По 18 очков набрали баскетболисты "Маккаби" Рокас Йокубайтис (+ 2 подбора + 5 передач) и Роман Соркин (+ 7 подборов).

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