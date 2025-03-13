"Оклахома-Сити" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" победил в гостях "Бостон" 118:112.

Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс 123:110

Разыгрывающий "ястребов" Трэ Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 7 подборов + 12 передач). Он реализовал 21 штрафной бросок в этом матче (с 21 попытки).

Лучшим у "шершней" был форвард Майлз Бриджес (31 + 11 подборов + 5 передач + 2 перехвата + 4 блок-шота).

Бостон Селтикс - Оклахома-Сити Тендер 112:118

"Тендер" одержал 54-ю победу в сезоне и гарантировал место в плэй-офф (вторым после "Кливленда".

Разыгрывающий "Тендер" Шей Гилджес-Александр набрал 34 очка, сделал 5 подборов и 7 передач.

Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 118:105

Хьюстон Рокетс - Финикс Санз 111:104

Мемфис Гризлиз - Юта Джаз 122:115

За 9 секунд до финальной сирены счет был 117:115.

Майами Хит - Лос-Анджелес Клиппнерс 104:119

Защитник "Клипперс" Богдан Богданович провел самый результативный матч в сезоне (30 + 10 подборов + 4 передачи).

Сан-Антонио Сперс - Даллас Мэверикс 126:116

Деаарон Фокс (Сперс) был близок к "трипл-даблу" (32 + 9 подборов + 11 передач).

Виктор Вембаньяма присутствовал на матче.

Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз 95:115