"Дабл-дабл" и достижения Дени Авдии. "Портленд" в овертайме проиграл "Нью-Йорку"

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк Никс" победил в овертайме "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:113.

Счет основного времени 106:106.

Израильский форвард "Портленда" Денни Авдия сделал "дабл-дабл" (27 + 15 подборов + 5 передач) и установил несколько клубных достижений.

Он стал первым игроком "Трэйл Блэйзерс" с 1994 со среднестатистическими 20 + 10 подборов + 5 передач за пять игр подряд (22.4 + 11 подборов + 5.4 передачи за матч). В 1994 году таким игроком был Клайд Дрекслер, сообщает статистический сервис StatMamba.

Дени Авдия стал первым игроком "Портленда" с 1976 года, который в двух играх подряд набирал не менее 25 очков, делал не менее 15 подборов и 5 передач. В 1976 году это удалось Биллу Уолтону.