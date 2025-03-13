"Дабл-дабл" и достижения Дени Авдии. "Портленд" в овертайме проиграл "Нью-Йорку"
время публикации: 13 марта 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 07:41
В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк Никс" победил в овертайме "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:113.
Счет основного времени 106:106.
Израильский форвард "Портленда" Денни Авдия сделал "дабл-дабл" (27 + 15 подборов + 5 передач) и установил несколько клубных достижений.
Он стал первым игроком "Трэйл Блэйзерс" с 1994 со среднестатистическими 20 + 10 подборов + 5 передач за пять игр подряд (22.4 + 11 подборов + 5.4 передачи за матч). В 1994 году таким игроком был Клайд Дрекслер, сообщает статистический сервис StatMamba.
Дени Авдия стал первым игроком "Портленда" с 1976 года, который в двух играх подряд набирал не менее 25 очков, делал не менее 15 подборов и 5 передач. В 1976 году это удалось Биллу Уолтону.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2025