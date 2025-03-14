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Виндсерфинг. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали в Кадисе

Парусный спорт
время публикации: 14 марта 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 18:09
Виндсерфинг. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали в Кадисе
AP Photo/Carolyn Kaster

В Кадисе, Испания, состоялись соревнования по виндсерфингу IQFoil Youth and Junior Games.

Победительницей молодежного турнира (спортсменки до 23 лет) стала Тамар Штернберг. Второе место заняла Шарон Кантор.

Бронзовую медаль завоевала британка Эмма Уилсон.

Израильтянка Даниэла Пелег заняла пятое место, Шахар Тиби - шестое.

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