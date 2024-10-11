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Виндсерфинг. Израильтянка стала чемпионкой Европы

время публикации: 11 октября 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:42
Виндсерфинг. Израильтянка стала чемпионкой Европы
AP Photo/Carolyn Kaster

Победительницей чемпионата Европы по виндсерфингу в классе IQFoil, который проходит в Кальяри, стала израильтянка Даниэла Пелег.

Втрое место заняла норвежка Майя Гислер, третье - полька Анастасия Валькевич.

Четвертое, пятое и шестое места заняли израильтянки Шахар Тиби, Тамар Штейнберг и Майя Моррис.

Даниэла Пелег - серебряный призер чемпионата мира 2022 года.

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