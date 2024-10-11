Виндсерфинг. Израильтянка стала чемпионкой Европы
время публикации: 11 октября 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:42
Победительницей чемпионата Европы по виндсерфингу в классе IQFoil, который проходит в Кальяри, стала израильтянка Даниэла Пелег.
Втрое место заняла норвежка Майя Гислер, третье - полька Анастасия Валькевич.
Четвертое, пятое и шестое места заняли израильтянки Шахар Тиби, Тамар Штейнберг и Майя Моррис.
Даниэла Пелег - серебряный призер чемпионата мира 2022 года.
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