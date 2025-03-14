Стефен Карри улучшил рекорд НБА
время публикации: 14 марта 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 14:45
В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" разгромил "Сакраменто Кингз" 130:104.
Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 11 очков. сделав 2 точных трехочковых. И первым в НБА сделал 4000 точных трехочковых бросков.
Достижение было установленов начале третьей четверти.
Рекорд он побил в 2021 году. когда превзошел Рея Аллена (2973 точных трехочковых).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025