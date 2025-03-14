Стефен Карри улучшил рекорд НБА

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" разгромил "Сакраменто Кингз" 130:104.

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 11 очков. сделав 2 точных трехочковых. И первым в НБА сделал 4000 точных трехочковых бросков.

Достижение было установленов начале третьей четверти.

Рекорд он побил в 2021 году. когда превзошел Рея Аллена (2973 точных трехочковых).