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Спорт

Стефен Карри улучшил рекорд НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 14 марта 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 14:45
Стефен Карри улучшил рекорд НБА
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" разгромил "Сакраменто Кингз" 130:104.

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 11 очков. сделав 2 точных трехочковых. И первым в НБА сделал 4000 точных трехочковых бросков.

Достижение было установленов начале третьей четверти.

Рекорд он побил в 2021 году. когда превзошел Рея Аллена (2973 точных трехочковых).

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