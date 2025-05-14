Велогонщик израильской команды победил в Classique Dunkerque
время публикации: 14 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:54
Победителем велогонки Classique Dunkerque стал немец Паскаль Аккерман (Israel - Premier Tech).
Он преодолел дистанцию 193.5 км за 4 часа 14 минут 55 секунд.
Второе место занял эритреец Биниам Гирмай (Intermarché - Wanty).
Третьим финишировал итальянец Альберто Дайнезе (Tudor).
Напомним, Israel - Premier Tech участвует в знаменитой велогонке "Джиро д`Италия", которая 9 мая стартовала в Албании.
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