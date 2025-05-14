x
14 мая 2025
|
последняя новость: 09:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 мая 2025
|
14 мая 2025
|
последняя новость: 09:18
14 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Велогонщик израильской команды победил в Classique Dunkerque

Велоспорт
время публикации: 14 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:54
Велогонщик израильской команды победил в Classique Dunkerque
AP Photo/Daniel Cole

Победителем велогонки Classique Dunkerque стал немец Паскаль Аккерман (Israel - Premier Tech).

Он преодолел дистанцию 193.5 км за 4 часа 14 минут 55 секунд.

Второе место занял эритреец Биниам Гирмай (Intermarché - Wanty).

Третьим финишировал итальянец Альберто Дайнезе (Tudor).

Напомним, Israel - Premier Tech участвует в знаменитой велогонке "Джиро д`Италия", которая 9 мая стартовала в Албании.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025

Giro d'Italia. Состав Israel–Premier Tech
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

Велогонщик израильской команды выиграл этап Tour of the Alps
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

Велогонщик израильской команды стал победителем "Тура Тайваня"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025

Велогонщик израильской команды стал победителем второго этапа Тура Тайваня