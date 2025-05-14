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Победителем Лиги чемпионов ФИБА стала "Уникаха"

Баскетбол
время публикации: 14 мая 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:27
Победителем Лиги чемпионов ФИБА стала "Уникаха"
AP Photo/Nate Billings

Второй год подряд победителем Лиги чемпионов ФИБА стала "Уникаха" (Малага).

В финале испанцы победили "Галатасарай" 83:67.

Самым ценным игроком финала признан американский защитник "Уникахи" Тайсон Картер (14 + 5 передач).

Третье место занял АЕК (афины), победивший в матче за третье место "Тенерифе" (прошлогоднего финалиста) 77:73.

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