Giro d'Italia. Состав Israel–Premier Tech

Завтра в Албании стартует многодневная велогонка Giro d'Italia. Первые три этапа пройдут в Албании.

Велогонка завершится 1 июня.

В знаменитой гонке в восьмой раз участвует Israel–Premier Tech.

Состав команды (информация с официального сайта велогонки):

Дерек Джи (Канада), Саймон Кларк (Австралия), Марко Фриго (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Николас Шульц (Австрия) и Корбин Стронг (Новая Зеландия).