Giro d'Italia. Состав Israel–Premier Tech
время публикации: 08 мая 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 10:37
Завтра в Албании стартует многодневная велогонка Giro d'Italia. Первые три этапа пройдут в Албании.
Велогонка завершится 1 июня.
В знаменитой гонке в восьмой раз участвует Israel–Premier Tech.
Состав команды (информация с официального сайта велогонки):
Дерек Джи (Канада), Саймон Кларк (Австралия), Марко Фриго (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Николас Шульц (Австрия) и Корбин Стронг (Новая Зеландия).
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