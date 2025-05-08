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Giro d'Italia. Состав Israel–Premier Tech

Велоспорт
время публикации: 08 мая 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 10:37
Giro d'Italia. Состав Israel–Premier Tech
AP Photo/Ricardo Mazalan

Завтра в Албании стартует многодневная велогонка Giro d'Italia. Первые три этапа пройдут в Албании.

Велогонка завершится 1 июня.

В знаменитой гонке в восьмой раз участвует Israel–Premier Tech.

Состав команды (информация с официального сайта велогонки):

Дерек Джи (Канада), Саймон Кларк (Австралия), Марко Фриго (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Николас Шульц (Австрия) и Корбин Стронг (Новая Зеландия).

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