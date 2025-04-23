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Спорт

Велогонщик израильской команды выиграл этап Tour of the Alps

Велоспорт
время публикации: 23 апреля 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:59
Велогонщик израильской команды выиграл этап Tour of the Alps
AP Photo/Daniel Cole

Победителем третьего этапа многодневной велогонки Tour of the Alps стал итальянец Марко Фриго (Israel - Premier Tech).

Третьим финишировал его товарищ по команде Дерек Джи.

Вторым финишировал Джей Хандли (RedBull-BORA).

Второй и третий гонщики отстали от победителя на 19 секунд.

В общем зачете лидирует Михаэль Сторер (.Тudor Pro Cycling).

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