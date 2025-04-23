Велогонщик израильской команды выиграл этап Tour of the Alps

Победителем третьего этапа многодневной велогонки Tour of the Alps стал итальянец Марко Фриго (Israel - Premier Tech).

Третьим финишировал его товарищ по команде Дерек Джи.

Вторым финишировал Джей Хандли (RedBull-BORA).

Второй и третий гонщики отстали от победителя на 19 секунд.

В общем зачете лидирует Михаэль Сторер (.Тudor Pro Cycling).