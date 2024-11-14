Лига наций. Австрийцы победили сборную Казахстана
время публикации: 14 ноября 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 19:17
В матче пятого тура Лиги наций УЕФА австрийцы победили сборную Казахстана 2:0 и отправили ее в Лигу С.
Обе команды выступают в третьей группе Лиги В.
Сборная Казахстана в этом розыгрыше Лиги наций еще не забивала.
Хозяева нанесли один точный удар за весь матч.
На 15-й минуте Кристоф Баумгартнер обыграл защитника и открыл счет 0:1.
На 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Баумгартнер выходил один на один. Его сбил Александр Марочкин (Астана). Со штрафного, назначенного за это нарушение, Михаэль Грегорич забил второй гол 0:2.
На 45-й минуте Покатилов парировал мяч после удара Лаймера. Виммер первым успел к мячу. Мяч после его удара попал в штангу.
На 88-й минуте австрийцы забили. Гол не засчитан из-за офсайда.
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