День волевых побед. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" в овертайме одолел "Вашингтон" 4:3.

Питтсбург Пингвинз - Детройт Рейд Уингз 2:3 (овертайм)

На 28-й минуте "Детройт" вел в счете 2:0. Второй период закончился вничью 2:2.

На 90-й секунде овертайма победный гол забросил Саймон Эдвинссон.

Вашингтон Кэпиталз - Торонто Мейпл Лифс 3:4 (овертайм)

"Вашингтон" вел в счете 1:0 и 3:1.

На 65-й минуте победный гол забросил Джон Таварес.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 19 минут 27 секунд. Показатель -1.

Юта - Каролина Хурикейнз 4:1

После двух периодов ничья 1:1.

Два гола забил Ник Бьюгстад. Две результативные передачи на счету Майкла Кессельринга.

Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 2:3

Счет открыли хозяева площадки.

Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингз 4:2

"Короли" вели в счете 1:0 м 2:1.

4 (1 + 3) очка набрал Микко Рантанен.

Натан Маккиннон сделал три результативных передачи. В 17 матчах он набрал 33 (7 + 26) очка.