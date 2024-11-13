НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" победил "Миннесоту"
время публикации: 13 ноября 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 07:40
В матчяе регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил команду "Миннесота Тимбервулвз" 122:108.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия провел на площадке 25 минут (17 + 4 подбора + 5 передач).
После первой четверти 28:17, второй - 60:53, третьей - 93:74.
Лидеры "Миннесоты" Наз Рид и Энтони Эдвардс набрали 54 (28 + 26) очка.
Ссылки по теме