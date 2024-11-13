Достижение Стефена Карри. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Нью-Йорк" в гостях победил "Филадельфию" 111:99.

Бостон Селтикс - Атланта Хоукс 116:117

Вторую половину матча гости выиграли 63:51.

Детройт Пистонс - Майами Хит (123:121 (овертайм)

Основное время 111:111.

Тайлер Хирро (Майами) набрал 40 очков, сделал 5 подборов, 8 передач и 4 перехваьа.

Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 114:89

Филадельфия Сиксерз - Нью-Йорк Никс 99:111

Последнюю четверть гости выиграли 33:24.

Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 99:85

Юта Джаз - Финикс Санз 112:120

Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Мэверикс 120:117

Стефен Карри набрал 37 очков, сделал 6 подборов и 9 передач. Лидер "воинов" стал третьим игроком в истории НБА, который в возрасте старше 36 лет в двух играх подряд набрал не менее 35 очков. Ранее это удавалось Леброну Джеймсу и Мэджику Джонсону.

Стефен Карри стал самым возрастным защитником НБА, проведшим подряд две игры "+30".

Клэй Томпсон (Даллас) в матче против своей бывшей команды набрал 22 очка, сделал 4 подбора и 3 передачи.