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Чемпионат Франции. "Лилль" владел большим преимуществом, но проиграл

время публикации: 14 сентября 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 07:29
Чемпионат Франции. "Лилль" владел большим преимуществом, но проиграл
AP Photo/Silvia Izquierdo

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Франции "Лилль" в гостях проиграл "Сент-Этьену" 0:1.

"Сент-Этьен": Ларсоннер, Корню, Абдельхамид, Батубинсика, Аппиа, Эква, Кафаро (Олд, 68), Амугу (Мутон, 81), Муэффек (Тардье, 76), Давиташвили, Стассен (Сиссоко, 81).

"Лилль": Шевалье, Гудмундссон (Баккер, 76), Сантуш (Фернандес Пардо, 68), Алессандро, Диаките, Менье, Кабелла (Сахрауи, 57), Андре, Буадди (Гомес, 57), Жегрова, Байо (Дэвид, 57).

Новичок Лиги 1 одержал первую победу после трех поражений.

У гостей большое преимущество (71% владения мчом, 17:10 по ударам). Точнее по воротам били хозяева 5:4.

На 6-й минуте вратарь "Лилля" неудачно ввел мяч в игру. Хозяева мяч перехватили и провели быструю атаку. Зурико Давиташвили (11 июля перешел из "Бордо") навесил. Матье Кафаро обводящим ударом отправил мяч в "девятку" 1:0.

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