От рака умер легендарный хоккеист Майк Босси
15 апреля на 66-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Майк Босси, сообщает СВС.
Он умер у себя дома от рака легких.
В 1977-87 годах он играл в "Нью-Йорк Айлендерс".
Звено "Трио-Гранде" Кларк Гиллис - Брайан Тротье - Майк Босси считается одним из величайших в истории НХЛ.
Майк Босси - четырехкратный обладатель Кубка Стенли. В 752 матчах регулярного чемпионата он набрал 1126 (573 + 553) очка, в 129 матчах плэй-офф - 160 (85 + 75).
Майк Босси - обладатель многочисленных личных трофеев, член Зала хоккейной славы в Торонто, член Зала славы канадского спорта.
В составе сборной Канады он победитель Кубка Канады 1984 года.
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