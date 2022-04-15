От рака умер легендарный хоккеист Майк Босси

15 апреля на 66-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Майк Босси, сообщает СВС.

Он умер у себя дома от рака легких.

В 1977-87 годах он играл в "Нью-Йорк Айлендерс".

Звено "Трио-Гранде" Кларк Гиллис - Брайан Тротье - Майк Босси считается одним из величайших в истории НХЛ.

Майк Босси - четырехкратный обладатель Кубка Стенли. В 752 матчах регулярного чемпионата он набрал 1126 (573 + 553) очка, в 129 матчах плэй-офф - 160 (85 + 75).

Майк Босси - обладатель многочисленных личных трофеев, член Зала хоккейной славы в Торонто, член Зала славы канадского спорта.

В составе сборной Канады он победитель Кубка Канады 1984 года.