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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 15:11

Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"

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Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"

В матче 24-го тура чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" разгромил команду "Бней Герцлия" 92:74.

После 10 минут 25:18, 20 - 47:39, 30 - 68:58.

У "Маккаби" 22 очка набрал Роман Соркин.

Лучшим у гостей был Крис Бэбб, набравший 19 очков.


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