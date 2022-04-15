Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" разгромил команду"Бней Герцлия"
В матче 24-го тура чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" разгромил команду "Бней Герцлия" 92:74.
После 10 минут 25:18, 20 - 47:39, 30 - 68:58.
У "Маккаби" 22 очка набрал Роман Соркин.
Лучшим у гостей был Крис Бэбб, набравший 19 очков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
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