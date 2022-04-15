На 45-м году жизни во время тренировки умер один из самых известных бодибилдеров мира
12 апреля на 45-м году жизни во время тренировки скончался один из самых известных бодибилдеров мира Седрик Макмиллан. которого называли наследником "Арнольда Шварценеггера", сообщает BBC
Причина смерти - сердечный приступ.
Он умер во время тренировки в тредбане. По данным источника, у него были проблемы со здоровьем из-за коронавируса и травм, полученных в ДТП.
Седрик Макмиллан стал профессиональным бодибилдером в 2009 году. Он был победителем Arnold Classic в 2017 году, и многих других турниров и фестивалей по бордибилдингу.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
В США умерла известная советская фигуристка, чемпионка мира и Европы
В США умерла известная советская фигуристка, чемпионка мира и Европы