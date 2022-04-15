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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 16:54

На 45-м году жизни во время тренировки умер один из самых известных бодибилдеров мира

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На 45-м году жизни во время тренировки умер один из самых известных бодибилдеров мира

12 апреля на 45-м году жизни во время тренировки скончался один из самых известных бодибилдеров мира Седрик Макмиллан. которого называли наследником "Арнольда Шварценеггера", сообщает BBC

Причина смерти - сердечный приступ.

Он умер во время тренировки в тредбане. По данным источника, у него были проблемы со здоровьем из-за коронавируса и травм, полученных в ДТП.

Седрик Макмиллан стал профессиональным бодибилдером в 2009 году. Он был победителем Arnold Classic в 2017 году, и многих других турниров и фестивалей по бордибилдингу.


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