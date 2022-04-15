Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не сумела подняться в группу 2А
В Финляндии проходит зональный турнир второго дивизиона зоны "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не смогла выйти в группу 2А.
Израильтянки заняли второе место в группе 2В и в переходном матче встречались с норвежками. Сборная Израиля проиграла 1:2.
Николь Хирин проиграла Малене Хельго 7:6, 4:6, 2:6.
Лина Глушко победила Ульрикку Эйкери 6:1, 6:4.
Лина Глушко и Шавит Кимчи проиграли Ульрикке Эйкери и Малене Хельго 2:6, 5:7.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Турнир в Корее. Миша Зильберман в четвертьфинале проиграл бадминтонисту из Малайзии
Турнир в Корее. Миша Зильберман в четвертьфинале проиграл бадминтонисту из Малайзии
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии