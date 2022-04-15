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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 16:35

Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не сумела подняться в группу 2А

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Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не сумела подняться в группу 2А

В Финляндии проходит зональный турнир второго дивизиона зоны "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не смогла выйти в группу 2А.

Израильтянки заняли второе место в группе 2В и в переходном матче встречались с норвежками. Сборная Израиля проиграла 1:2.

Николь Хирин проиграла Малене Хельго 7:6, 4:6, 2:6.

Лина Глушко победила Ульрикку Эйкери 6:1, 6:4.


Лина Глушко и Шавит Кимчи проиграли Ульрикке Эйкери и Малене Хельго 2:6, 5:7.

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