Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не сумела подняться в группу 2А

Израильтянки заняли второе место в группе 2В и в переходном матче встречались с норвежками. Сборная Израиля проиграла 1:2.

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