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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 06:48

Два гола и удаление в компенсированное время. Сенсационная победа "Айнтрахта" в Барселоне

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Два гола и удаление в компенсированное время. Сенсационная победа "Айнтрахта" в Барселоне

Главной сенсацией четвертьфиналов Лиги Европы стал вылет "Барселоны", считавшейся главным фаворитом турнира.

Каталонцы на своем поле уступили "Айнтрахту" 2:3. Первый матч завершился вничью 1:1.

После первой игры слова Оливера Гласнера о том. что "Айнтрахт" модет побороться с фаворитом, воспринимались как бравада обреченного. Но "орлы" доказали правоту своего наставника на деле. Эксперты считают, что это тренерское поражение Хави, которого чуть не спасли судьи в концовке матча.

На 4-й минуте Филип Костич реализовал пенальти 0:1. На 36-й минуте Костич сделал передачу. Рафаэль Борре продвинулся к штрафной и нанес великолепный удар в "девятку" 0:2.


На 67-й минуте Костич принял мяч на линии штрафной и пробил в дальнюю "шестерку". Идеальный удар 0:3.

На первой минуте компенсированного времени Бускетс пробил из-за пределов штрафной 1:3.

На десятой минуте компенсированного времени Ндика столкнулся с Люком де Йонгом. Удаление и пенальти, который реализовал Мемфис Депай 2:3.

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