Французский легкоатлет дисквалифицирован за поддержку ХАМАСа и нападки на Израиль

Французская федерация легкой атлетики отстранила от участия в соревнованиях легкоатлета Мухамада Абдаллу Кунта за поддержку ХАМАС и антиизраильские высказывания в соцсетях, сообщает JTA.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера подтвердила отстранение легкоатлета, участника Парижской олимпиады, и назвала его высказывания "настолько шокирующими, насколько и неприемлемыми".

Министр поблагодарила твиттер-аккаунт Sword Of Salomon, выложивший скриншоты сообщений Мухамада Абдаллы Кунты, датированные в основном 2021 годом.

Мухамад Абдалла Кунта участвовал в олимпийской эстафете 4 по 400 метров.