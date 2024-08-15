Французский легкоатлет дисквалифицирован за поддержку ХАМАСа и нападки на Израиль
время публикации: 15 августа 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 12:55
Французская федерация легкой атлетики отстранила от участия в соревнованиях легкоатлета Мухамада Абдаллу Кунта за поддержку ХАМАС и антиизраильские высказывания в соцсетях, сообщает JTA.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера подтвердила отстранение легкоатлета, участника Парижской олимпиады, и назвала его высказывания "настолько шокирующими, насколько и неприемлемыми".
Министр поблагодарила твиттер-аккаунт Sword Of Salomon, выложивший скриншоты сообщений Мухамада Абдаллы Кунты, датированные в основном 2021 годом.
Мухамад Абдалла Кунта участвовал в олимпийской эстафете 4 по 400 метров.
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