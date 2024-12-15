Сюрприз чемпионата Англии. "Астон Вилла" проиграла в Ноттингеме

В матче шестнадцатого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" проиграла клубу "Ноттингем Форест" 1:2.

Это был поединок за место в лидирующей группе. Победитель обходил "Манчестер Сити" и поднимался на четвертое место.

Впервые за полгода "лесники" одержали волевую победу и во второй раз в истории (впервые в 1995 году) забили победный гол в матче Премьер-лиги в компенсированное время.

В первом тайме хозяева много и опасно атаковали. Эмилиано Мартинес совершил несколько впечатляющих сэйвов (один - после удара Домингеса головой - просто невероятный).

После перерыва гости на некоторое время инициативу перехватили. На 63-й минуте Джон Дюран вывел "Астон Виллу" вперед.

"Лесники" бросились отыгрываться. Гол Вуда был отменен из-за офсайда.

На 87-й минуте "атака вторым темпом" после подачи углового. Гиббс-Уайт навесил. Никола Миленкович ударом головой сравнял счет 1:1. Он забил во втором матче подряд.

На третьей минуте компенсированного времени защитники гостей дважды потеряли мяч на своей половине поля. Победный гол забил бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга 1:2.