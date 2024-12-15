Сенсация чемпионата Испании. "Реал" не смог победить в дерби. Результаты матчей

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Испании. "Реал" неожиданно не смог обыграть "Райо Вальекано" 3:3.

Эспаньол (Барселона) - Осасуна (Памплона) 0:0

Майорка - Жирона 2:1

Оба гола в ворота островитян забил Кайл Ларин.

Севилья - Сельта (Виго) 1:0

Райо Вальекано (Мадрид) - Реал (Мадрид) 3:3

"Райо Вальекано" традиционно неудобный соперник "Королевского клуба". "Реал" не побеждает в третьем матче на "Эстадио де Вальекас" подряд.

На 4-й минуте Хорхе де Фрутос "раскачал" на фланге защитника "Реала" и навесил. Унаи Лопес головой отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.

Первый опасный момент "Реал" создал на 33-й минуте. Гюлер пробил неточно.

На 36-й минуте после подачи углового отличился Халид Абдул Мумин 2:0.

На 39-й минуте Вальверде метров с 30 послал мяч в нижний угол 2:1. Это его четвертый гол из-за пределов штрафной в этом сезоне.

На 45-й минуте Родриго навесил. Джуд Беллингем головой отправил мяч в кгол ворот 2:2.

На 52-й минуте забил Гюлер. Гол "Реала" не засчитан - офсайд. На 56-й минуте Родриго из-за пределов штрафной пробил под перекладину 2:3.

На 64-й минуте Лежен пробил издали. Исаак Паласон подправил мяч в сетку 3:3.

На 84-й минуте опасно пробил Винисиус Жуниор. Баталья парировал мяч, летевший под перекладину.