В финале Межконтинентального кубка сыграют "Реал" и "Пачука"

После 20-летнего перерыва в этом году ФИФА проводит Межконтинентальный кубок.

Турнир почти повторяет формат клубного чемпионата мира (мадридский "Реал" играет только в финале).

В финале, который состоится 18 декабря в Саудовской Аравии, встретятся "Реал" и "Пачука".

Накануне состоялся полуфинал, победитель которого стал обладателем Кубка вызова.

"Пачука" (Мексика) в серии послематчевых пенальти победил "Аль-Ахли" (Каир) 6:5. Основное время матча завершилось вничью 0:0.

У мексиканцев пенальти не забили бывший нападающий "Эвертона", ЦСКА и "Зенита" Саломон Рондон, бывший нападающий мадридского "Атлетико" Борха Бастон.

У египтян - Кахраба, Омар Камаль и Халед Абдельфаттах.