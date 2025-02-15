Чемпионат Германии. "Лейпциг" не смог обыграть "Аугсбург"

В стартовом матче двадцать второго утра чемпионата Германии "Лейпциг" сыграл вничью с "Аугсбургом" 0:0.

"Аугсбург": Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Яннулис, Якич, Оньека, Вольф (Кудоссу, 82), Клод-Морис, Йенсен (Майер, 72), Эссенде (Титц, 61).

"Лейпциг": Гулачи, Лукеба (Зайвальд, 70), Гертрюйда, Клостерманн, Раум, Айдара, Кампль (Вермерен, 70), Баку (Неделькович, 82), Симонс, Баумгартнер (Опенда, 63), Шешко (Поульсен, 82).

"Лейпциг" не пропускает в третьем матче Бундеслиги подряд. "Сухая серия" длится 355 минут.

У гостей статистическое преимущество (66% владения мячом, 6:5 по ударам, 3:2 по точным ударам), которое они не сумели воплотить в голы.

У "Лейпцига" непростые отношения с позиционной атакой. "Быки" отлично играют на контратаках. Но игра в позиционной атаке у них часто не получается. Как и в этом матче.

"Лейпциг" в пятый раз в этом сезоне завершает матч Бундеслиги со счетом 0:0.

Гости могли забить на последних минутах матча. Мяч после удара Баумгартнера попал в перекладину.