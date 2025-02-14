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Спорт

Умер легендарный футболист "Вест Хэма"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 09:34
"Вест Хэм" - обладатель Кубка обладателей кубков 1965 год. Ронни Бойс стоит второй справа
AP Photo

13 февраля на 83-м году жизни умер известный английский футболист Ронни Бойс. сообщает официальный сайт клуба "Вест Хэм".

Полузащитник выступал только за "Вест Хэм". Обладатель Кубка и Суперкубка Англии 1964 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1965 года.

Ронни Бойс долгое время работал в тренерском штабе "молотобойцев". В 1990 году он исполнял обязанности главного тренера команды.

В 2019 году он был отмечен наградой "Вест Хэма" за достижения.

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