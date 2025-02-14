Умер легендарный футболист "Вест Хэма"

13 февраля на 83-м году жизни умер известный английский футболист Ронни Бойс. сообщает официальный сайт клуба "Вест Хэм".

Полузащитник выступал только за "Вест Хэм". Обладатель Кубка и Суперкубка Англии 1964 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1965 года.

Ронни Бойс долгое время работал в тренерском штабе "молотобойцев". В 1990 году он исполнял обязанности главного тренера команды.

В 2019 году он был отмечен наградой "Вест Хэма" за достижения.